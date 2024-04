Luca Piazzolla: "Mio fratello Andrea non riesce a mantenersi dopo la morte di Gina Lollobrigida"

Non c'è pace per Andrea Piazzolla, che dopo la condanna a tre anni di reclusione per cincorvenzione d'incapace - arrivata lo scorso novembre e per la quale ha fatto ricorso in appello - sta affrontando un nuovo processo per il mancato versamento dell'assegno di mantenimento a favore del figlio Manuel, 15 anni, avuto dall'ex compagna.

A deporre in aula è stato chiamato il fratello Luca, che ha parlato di una condizione economica disastrosa. Il settimanale Gente riporta alcune dichiarazioni: "Mio fratello ha tante difficoltà economiche. Purtroppo non riesce a trovare lavoro da quando sono venuti alla luce i processi che lo hanno legato alla signora Gina Lollobrigida, dalla quale non ha mai preso un soldo".

Per l'ex factotum della diva le porte sembrano tutte chiuse: "Io e mio fratello abbiamo provato ad avviare una società, ma quando è esploso il caso mediatico si sono subito chiuse tutte le occasioni - ha spiegato ancora Luca Piazzolla - Andrea ha sempre vissuto a casa della Lollobrigida ed è lei che si è occupata di tutto, fin dal 2009. Da quando è venuta a mancare, mio fratello non riesce a mantenersi e viene aiutato dai nostri genitori. All'eredità della Lollobrigida ha rinunciato e non ha mai voluto soldi per le interviste fatte in tv". Luca Piazzolla parla anche di un recente viaggio in Sud America: "È andato ospite di un amico. Non so come abbia pagato il biglietto aereo". Andrea Piazzolla - che ha anche un altra figlia, Gina, di 3 anni, avuta dall'attuale compagna - sembra stia provando a cercare lavoro proprio in Sud America.

La vicenda giudiziaria legata a Gina Lollobrigida

Andrea Piazzolla, ex collaboratore di Gina Lollobrigida, è stato condannato per circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018. La rappresentante dell'accusa aveva evidenziato lo ''stato di fragilità' in cui si trovava Lollobrigida, con periti e consulenti che nel corso del dibattimento avevano concordato su un ''indebolimento della capacità di intendere e autodeterminarsi e di decidere autonomamente con una parziale deficienza psichica''. Lollobrigida era quindi "suggestionabile, tenuta in isolamento, in uno stato di vulnerabilità". L'attrice, scomparsa un anno fa, ha difeso fino alla fine il suo assistente - che ormai considerava come un figlio - scagliandosi contro il figlio Milko Skovic e il nipote Dimitri che avevano avviato diversi procedimenti nel corso degli anni rivolgendosi alla procura.