Andrea Pirlo si è sposato, chi è la seconda moglie Valentina Baldini

Andrea Pirlo si è sposato. La cerimonia si è svolta in gran segreto, a pubblicare uno scatto degli sposi è stato il settimanale Chi. I due si sono scambiati le promesse nel municipio di Torino ieri, sabato 12 marzo. "Una cerimonia molto intima e riservata quella dell’ex campione e allenatore bianconero" si legge nel post Instagram di Chi.

La storia d'amore tra i due è scoppiata nel 2014, anno in cui Pirlo si è separato dalla prima moglie Deborah Roversi, i due hanno due figli, gemelli Leonardo e Tommaso, nati a New York nel 2017.

Chi è Valentina Baldini

Valentina Baldini ha 44 anni è di Torino, è un'immobiliarista e ha una grande passione per il fitness. Pirlo e Valentina si sono conosciuti su un campo di golf del Golf Club di Torino. Il loro amore, nato da un colpo di fulmine, è stato molto discusso soprattutto perché è nato nello stesso anno in cui il calciatore si separò dalla moglie con cui stava insieme fin da ragazzino.

In passato Valentina è stata legata con Riccardo Grande Stevens.

La separazione di Pirlo da Roversi

La separazione tra Pirlo e Roversi, come accennato, fu molto discusso. I due erano legati dall'età di 16 anni, la separazione è stata molto difficile e Roversi su Vanity Fair spiegò: "Ho rinunciato a me stessa: è difficile raccontare l’abnegazione, la rinuncia e l’annullamento di me stessa al fianco di un campione".