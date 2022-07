Il commento di Andrea Pucci dopo l'accusa di omofobia di Tommaso Zorzi

Nessun riferimento diretto all'episodio che nei giorni scorsi lo ha posto al centro dell'accusa di omofobia, ma solo un commento che risuona come una replica alle polemiche: così Andrea Pucci continua a restare vago in merito alla vicenda sollevata da Tommaso Zorzi che ha denunciato una battuta particolarmente volgare pronunciata durante un suo spettacolo e riferita proprio a lui.

Il commento di Pucci dopo l'accusa di Zorzi

"I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo": questa la frase pronunciata da Andrea Pucci durante un suo spettacolo che ha mandato su tutte le furie l'influencer. "Pucci mi deve delle scuse" ha affermato Zorzi nelle storie Instagram: "Uno può chiamarla come vuole, ma questa è omofobia. Ti compatisco perché sei ignorante, ma sei omofobo".

Scuse che, però, non sono arrivate, né sembrano lontanamente previste dal comico che sui social, dopo il velato commento delle scorse ore, pare aver fatto un riferimento più diretto alla vicenda vissuta con una certa ironia. "Che noia le polemiche ahahahahahaha" è, infatti, la storia Instagram raffigurante Papa Giovanni Paolo II mentre sbadiglia che pare una netta risposta alla vicenda su cui anche la sorella di Tommaso ha detto la sua.