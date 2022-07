Andrea Pucci e quel commento velato che "zittisce" Zorzi dopo l'accusa di omofobia 

Andrea Pucci ha deciso di rispondere a Tommaso Zorzi dopo le accuse di omofobia e ha scelto di farlo in modo molto velato. Il comico milanese, infatti, sul sul profilo Instagram avrebbe fatto riferimento alla polemica che sta spopolando sul web e che vede protagonisti lui e il giovae influencer, che si è sentito offeso da una battuta fatta dal comico nel suo show "Il meglio di", con un commento indiretto ma pungente.

In una delle sue ultime stories, infatti, l'ex volto di La sai l'ultima ha pubblicato un'immagine che lo vede sul palcoscenico davanti a una platea piena di gente alla fine di un'altra replica del suo spettacolo e ha accompagnato la foto con una frase che parla chiaro: "Anche stasera abbiamo lavorato" con tanto di cuoricino alla fine. Quella di Pucci è una chiara e sottile frecciatina a Zorzi e al polverone che ha sollevato nonché una dimostrazione del fatto che il suo pubblico continua a seguirlo e sembra proprio non pensarla come il giovane influencer.

Cosa è successo tra Tommaso Zorzi e Andrea Pucci

È successo ieri che Tommaso Zorzi ha accusato Andrea Pucci di essere ignorante e omofobo. Il tutto è nato dal fatto che un'amica dell'influecer gli ha rivelato che Pucci nel suo ultimo spettacolo Il meglio di ha fatto una battuta su di lui: "I tamponi se sei fortunato te li fanno in una narice, se sei uno stronzo in due, se sei ancora più stronzo in gola, se sei Zorzi in c**lo". Zorzi non ha buttato giù il rospo ma si è fatto sentire attaccando Pucci, accusandolo di omofobia e chiedendolgli delle scuse che, però, non sono ancora arrivate.