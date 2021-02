Andrea Roncato si sfoga: “Barbara d’Urso mi ha messo in imbarazzo, ero andato da lei per parlare di altro”

L'attore torna su quanto accaduto nelle scorse settimane riguardo alle sue dichiarazioni sulla ex moglie Stefania Orlando durante l'intervista a 'Live Non è la d'Urso'

Andrea Roncato è stato indirettamente coinvolto nelle dinamiche del GF Vip per il matrimonio con Stefania Orlando che, benché finito da oltre vent’anni, è rientrato nelle cronache mediatiche del momento adesso che la ex moglie è concorrente del reality di Canale 5.

Ospite a ‘Live-Non è la d'Urso’, l’attore aveva fatto riferimento alle cause che avevano portato alla fine del rapporto con la conduttrice, trovandosi per questo attaccato dai fan della ex moglie attraverso duri commenti social destinati anche alla sua attuale consorte. Dell’accaduto, ma anche di presunti discutibili atteggiamenti che Barbara d’Urso prima e la produzione del GF Vip gli avrebbero riservato, Roncato ha parlato in un’intervista al settimanale Nuovo, manifestando una certa amarezza, ma anche l’intenzione di fare chiarezza sulla vicenda.

Andrea Roncato contro Barbara d'Urso

Proprio riguardo all’intervista rilasciata a Barbara d’Urso in diretta su Canale 5, Andrea Roncato ha confidato di essersi sentito in imbarazzo per le domande che gli sono state rivolte sul suo rapporto con la ex moglie Stefania Orlando. "La domanda sul perché io e Stefania ci fossimo lasciati, che mi ha rivolto la d’Urso, mi ha colto di sorpresa, visto che ero andato lì per parlare della mia carriera e non certo della mia ex. Imbarazzato, ho risposto che lei a un certo punto se n’è andata via e ha avuto un’altra storia. Poi, però, ho aggiunto anche che non ero stato un bravo marito e che quindi non gliene facevo una colpa”, ha spiegato l’attore, per poi riservare dure dichiarazioni anche nei confronti degli autori del GF Vip.

“Al GF Vip hanno fatto vedere solo il pezzo in cui dicevo che lei se n’era andata via con un altro uomo. Dopo di che ho ricevuto tanti insulti da parte del pubblico, ma la cosa che mi dispiace di più è che hanno preso di mira pure mia moglie Nicole, che non ha mai detto niente”, ha aggiunto: “Queste persone si devono aspettare da me una denuncia perché sono perseguibili penalmente. E poi è inutile che al GF Vip squalifichino un concorrente per una parola detta sulla violenza se hanno un pubblico di bulli”.

Andrea Roncato sul marito di Stefania Orlando

La vicenda aveva coinvolto anche l’attuale marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, con cui nei giorni scorsi c’era stato un cordiale chiarimento. Roncato, però, in quest’occasione ha indirizzato una frecciatina anche al musicista: “Lui sarà pure una brava persona, però si sta dando parecchio da fare per istigare tutti i loro fan a offendere me e mia moglie Nicole”, il suo commento finale riguardo a un argomento che chissà se adesso possa dirsi davvero esaurito nelle sue tante ripercussioni.