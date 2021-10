La moglie di Andrea Roncato confessa: "Avevo paura ci stesse provando con mia figlia"

Insieme da undici anni ma sposati da quattro, nella giornata di ieri Nicole Moscariello, moglie di Andrea Roncato, ha raccontato per la prima volta alcuni timori che aveva ai tempi dei loro primi incontri. Tutto nasceva dalla fama di tombeur des femmes che aveva l'attore di San Lazzaro di Savena, che all'epoca aveva alle spalle un matrimonio fallito con Stefania Orlando. In particolare, Nicole ha svelato che temeva l'uomo ci stesse provando con la figlia Giulia Elettra Gorietti.

"Temevo ci provasse con mia figlia"

Ventuno anni in meo di lui, Nicole temeva che Andrea guardasse ad una donna ancora più giovane, ovvero alla figlia. Lui "era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani. Io avevo paura lui ci stesse provando con mia figlia", ha dichiarato nel corso di un'intervista ad Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. La ragazza era infatti impegnata con lui sul set di “Almeno tu nell’universo.

"La mia preoccupazione era solo Giulia - ha proseguito Nicole - Andrea era sempre accompagnato da donne bellissime e anche molto giovani, io avevo paura lui ci stesse provando con lei". E ancora: "Ero così preoccupata che l’ho chiamata e le ho chiesto di passarmelo - ha detto ancora - lui mi ha tranquillizzato ma io non lo ero tranquilla, anche se pure Giulia mi tranquillizzava dicendomi che la trattava come una figlia. Poi lei, intelligentemente, ha organizzato un incontro".

Di tutta risposta, Andrea, presente in studio, ci ha scherzato su: "La sera andavamo a mangiare insieme, essendo colleghi di lavoro, e la madre le telefonava per dirle: ‘Dove sei? A Pranzo? Con chi? Con Roncato? Lascialo perdere, è uno che va dietro alle ragazzine’. Dico sempre che si è sacrificata per salvare la figlia".

Nella foto in basso, Giulia Elettra Gorietti, 33 anni

Il matrimonio di Andrea e Nicole

L’attore ha sempre avuto la fama di grande amatore, ma in Nicole ha trovato la compagna della sua vita. Il matrimonio nel 2017, sul lago di Bracciano, a Roma, dopo sette anni d'amore. Per l'artista emiliano si trattava di seconde nozze. Nel suo passato, infatti, c'era stato un matrimonio naufragato con la conduttrice Stefania Orlando, sua moglie dal 1997 al 1999. Da allora è passato molto tempo. "Abbiamo tante cose in comune, lei si diverte con me e le piccole cose ci riempiono la vita. Ama gli animali come me, ride insieme a me".