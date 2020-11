Andrea Roncato su Stefania Orlando: “La chiamano ancora la mia ex, ma è una donna non un oggetto”

Andrea Roncato ha rilasciato una lunga intervista nel programma di Rai Radio 2 ‘I Lunatici’ di giovedì 5 novembre 2020. Diversi gli argomenti affrontati dall’attore, dalla carriera al suo approccio con il mondo dei social, passando per la sua vita privata che in passato è stata condivisa con Stefania Orlando, showgirl e conduttrice oggi concorrente del GF Vip. A lei Roncato ha fatto accenno quando ha descritto il rapporto con il pubblico con cui ha stabilito da sempre un rapporto autentico.

“Ho sempre parlato raccontando tutto, se ho fatto errori nella mia vita, il primo a cui l'ho detto è stato il pubblico”, ha affermato: “Venticinque anni fa dissi che avevo provato la cocaina, e dissi a tutti di non farlo. Sul Grande Fratello… Stefania Orlando continuano a chiamarla l'ex moglie di Andrea Roncato, sono 23 anni che siamo divorziati… Lei ha un marito, si chiama Simone, perché devono etichettarla come l'ex moglie di Roncato? Parlate delle cose che ha fatto… Non è un oggetto, è una persona, non è la ex macchina di Roncato”.

Andrea Roncato su Stefania Orlando: “Il nostro matrimonio non finì per la droga”

Andrea Roncato e Stefania Orlando si sposarono nel 1997 dopo 8 anni di fidanzamento per poi separarsi nel 1999. Sui motivi della rottura si è scritto molto, compreso il dettaglio che a causarla siano stati i problemi con la droga dell’attore. Le cose, però, non sarebbero andate così, come lo stesso Roncato ha precisato nel corso dell’intervista ai Lunatici: “Scrivono ancora che il nostro matrimonio finì per la droga. Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato. L'ho fatto per un paio d'anni, perché frequentavo brutte compagnie”, ha affermato: “La mia confessione è stata strumentalizzata, io ho semplicemente detto ragazzi, l'ho provata, non fatelo, perché è una cavolata”.

Andrea Roncato oggi

Oggi Andrea Roncato è felicemente sposato con Nicole Moscariello. Archiviata, dunque, l’immagine del playboy che in passato gli era stata attribuita: “Quel Roncato esiste nell'immaginario collettivo, la realtà è diversa (…) Mia moglie, oggi, è la donna della mia vita, con lei ho trovato la pace, in tutti i sensi. Poi ho avuto avventure, ma credo siano cose che hanno provato tutti”.

“I giornali scrivono sempre certe cose di me: non scrivono che mantengo due canili o che dono il sessanta percento di quello che guadagno in beneficenza. Oppure che sono ambasciatore per la difesa dei bambini disabili nel mondo. Questo non interessa. Scrivono sempre della droga o del sesso. Mi arrabbio, ne parlo, ma in realtà a questo punto non me ne frega più niente”, ha aggiunto.