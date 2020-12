Andrea Zelletta rivela di aver infranto il regolamento di Uomini e Donne: “Lo fanno tutti i tronisti”

Tra una confidenza e l’altra, ecco che la Casa del GF Vip diventa il luogo in cui, più o meno volontariamente, gli inquilini sconfessano segreti rimasti tali fino ad ora. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, che durante una conversazione, ha rivelato di aver aggirato una regola imposta dal programma di Maria De Filippi riguardante l’uso dei social durante la permanenza nel dating show di Canale 5.

Andrea Zelletta e il profilo fake Instagram aperto durante il programma ‘Uomini e Donne’

Da qualche tempo la redazione di ‘Uomini e Donne’ ha imposto ai suoi tronisti di non utilizzare Instagram nel periodo di permanenza nel programma, regola che Andrea Zelletta (che proprio nel daiting show ha incontrato la sua fidanzata Natalia Paragoni) ha raccontato di aver aggirato con un account fake. “Ho avuto il profilo fake per 4 mesi quando facevo Uomini e Donne. Mi avevano tolto il vero account e io da furbo ne ho fatto un altro”, ha rivelato Zelletta: “Volevo controllare le mie corteggiatrici, volevo controllare cosa facevano, dove andavano, le loro stories. Guardate che lo fanno tutti i tronisti, si creano profili finti e spiano tutto”.

E ancora: “Ci sono corteggiatori e corteggiatrici che mandavano messaggi nelle stories … ma se la redazione se ne accorgeva faceva togliere tutto”, ha aggiunto l’ex tronista ammettendo di “spiare” ogni cosa, anche i destinatari dei like delle corteggiatrici. Nel mirino, anche Natalia, colei che poi sarebbe diventata la sua fidanzata: “Feci una scenata a Natalia e vidi che mise 8 like a dei maschioni bellissimi”, ha raccontato.

L’esperienza di Andrea Zelletta a ‘Uomini e Donne’ risale al 2019 e il tempo di punire la ‘marachella’ pare ormai scaduto… Chissà se, svelato il trucchetto, Maria De Filippi e il suo staff aumenteranno i controlli sui nuovi partecipanti al programma.

+++Andrea Zelletta dice che a uomini e donne tutti hanno profili instagram fake per controllare i corteggiatori e le corteggiatrici +++ #uominiedonne #gfvip — Themisfits (@themisfitsclass) December 9, 2020

Zelletta ha appena detto che quando faceva Uomini e Donne e gli avevano tolto instagram aveva un profilo fake per controllare le corteggiatrici#gfvip pic.twitter.com/a5jf2FetP6 — Ale (@a_ales_) December 9, 2020

non zelletta che ai tempi di uomini e donne fece un profilo fake per spiare le corteggiatrici⚰️#GFVIP — zorzelli world domination💘 (@maparliamodiTZ) December 9, 2020

7