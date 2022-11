Tragico lutto nella famiglia Zelletta, Alessia, la sorella di Andrea, ha perso la bambina

La famiglia Zelletta stra attraversando un momento molto difficile, Alessia, la sorella di Andrea, era il dolce attesa. La gravidanza che non era iniziata nel migliore dei modi era poi andata sempre più migliorando, fino a quando delle complicazioni, nella giornata di ieri, 2 novembre, non hanno portato alla tragica notizia, la morte della prima bimba di Alessia e del compagno Alessio Morabito.

A darne notizia è la stessa Alessia con una storia su Instagram, il testo che ha deciso di condividere è toccante in quanto ripercorre le tappe della gravidanza tra alti e bassi. Il giorno che ha scoperto di essere incinta era molto spaventata, aveva paura di non essere all'altezza, ma poi la felicità e la gioia hanno preso il sopravvento. "Poi ho sentito per la prima volta il tuo battito. Eri lì proprio dentro di me e il tuo cuore batteva così forte. Nella mia mente dicevo ‘se batte così forte riuscirò mai a starle dietro? Ormai parlo al femminile perché so che sei una femminuccia, la mia bambina" scrive Alessia, sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Alessia è nota al grande pubblico proprio perché mentre il fratello era nella casa più spiata d'Italia gli fece una sopresa andandolo a trovare.

La gravidanza il 18 agosto ha avuto un'importante complicanza: "la toxoplasmosi aveva preso il sopravvento su di noi. Ma noi eravamo più forti. Insieme al tuo papà siamo riusciti a cacciare via questo mostro e lì ho iniziato a capire quanta gioia mi davi".

"Sei sempre stata una tempesta, la mia tempesta" dichiara Alessia parlando della piccola che quando non si muoveva la faceva spaventare, ma poi ecco qualche movimento per farle capire che c'era. Dopo la paura per la toxoplasmosi tutto sembra scorrere nel migliore dei modi, le visite andavano bene e le ecografie erano sempre più emozionanti.

"Poi purtroppo la vita decide di toglierti tanto o forse tutto. Perché ormai eri il mio tutto. Forse non eri destinata a me e hai deciso di non volerti far conoscere fino all’ultimo. Forse per non farmi soffrire, ma il momento doveva pur arrivare". Il primo novembre in ospedale sono costretti a indurle il travaglio, ma la piccola non voleva uscire: "Ma tu sei praticamente incollata a me, come se non mi volessi lasciare. In realtà, io non vorrei lasciare te". 14 ore dopo arriva l'incubo: "Ti ho vista, ti ho guardata attentamente ed eri proprio come immaginavo. Super bellissima, sembravi disegnata. Ho trovato il coraggio di guardarti perché sapevo che non ti avrei mai più rivista se non nei miei sogni. Sei l’amore della nostra vita. Ti amiamo e lo faremo sempre. "Io con voi, non ce null’altro da aggiungere" ha scritto Andrea su Instagram.