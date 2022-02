Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, aria di matrimonio: spunta il super anello di fidanzamento

Andrea Zenda e Rosalinda Cannavò presto potrebbero convolare a nozze. La coppia si mostra sempre molto felice e innamorata sui social, ma non è questo che ha portato molti a fare questa supposizione, ma un anello.

Rosalinda è stata scelta da Alfonso Signorini per condurre le interviste, sul Gf Vip, su profilo Instagram di Chi e durante una di queste dirette ecco che Rosalinda mostra l'anello. Il gioiello è stato regalato da Zenga alla compagna per il loro primo anniversario

"Per festeggiare il primo anniversario del loro amore, che cade proprio il giorno di San Valentino, Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò l'anello di fidanzamento. Lo hanno rivelato i due innamorati durante la puntata di "Casa Chi" in onda questa sera. Andrea ha regalato alla fidanzata una vera con sedici brillanti come pegno d'amore durante una romantica vacanza a Firenze. A quando le nozze?" questo si legge sul profilo social de settimanale.

L'amore tra i due è nato proprio dentro al Gf Vip, lei ha lasciato in diretta nazionale il suo fidanzato Giuliano. La coppia in questi giorni si trovava a Firenze, una fuga romantica proprio in occasione del grande annuncio.