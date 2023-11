Andreas Muller, la prima dedica a Veronica Peparini incinta: "Due principesse ci riempiranno la vita"

Non vedevano l'ora di gridarlo al mondo, ma dovevano aspettare lo scadere dei primi mesi, quelli critici. Ora che la gravidanza è al quinto mese, Andreas Muller e Veronica Peparini raccontano tutta la felicità per i due gemelli in arrivo. Proprio in queste ore infatti la coreografa 52enne ha rivelato di essere incinta di due femminucce e, a stretto giro, è arrivata la dedica del compagno 27enne: "Sognavamo un futuro ancora più grande insieme ma mai ci saremmo aspettati che in arrivo ci fossero due principesse a riempire ancora di più le nostre vite". E ancora, scrive Andreas su Instagram: "Mamma e papà vi aspettano e non vedono l’ora di amarvi ogni oltre cosa".

A sottolineare la maturità di cui fa sfoggio Andreas nonostante la giovane età è stata anche Silvia Toffanin durante l'ultima puntata di Verissimo. Lui ha risposto: "Volevo diventare padre, ma soprattutto padre di figli da avere con Veronica. Voglio diventare un padre che cresce insieme a loro. Ancora non sono nati, ma mi hanno già cambiato: ho già tolto tempo alle cose inutili per spostarlo sulle cose più belle". La gravidanza arriva a cinque anni dal primo incontro tra i due, che si sono conosciuti dietro le quinte di Amici, dove lei era coreografa professionista e lui allievo ballerino. Da allora non si sono più lasciati.