"Non sto bene, sono depresso": Andreas Muller si confida e parla della crisi con Veronica Peparini

Andreas Muller non sta bene. A dirlo è lui stesso nelle sue storie Instagram rispondendo alle domande di alcuni suoi fan evidentemente preoccupati per il ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Andreas ha spiegato di star affrontando problemi di salute, non solo dovuti ad un intervento che rimanda da dicembre e a cui deve sottoporsi a causa di un infortunio, ma anche perché sta vivendo un momento di confusione emotiva, mista ad ansia e "depressione". "Non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita", ha risposto il ballerino a chi gli ha chiesto come stesse e dopo poco a chi gli ha domandato se fosse "depresso", lui ha risposto "Sì, anche. Significa che troppe cose mi hanno toccato".

"Penso di avere problemi in tutto ultimamente. Tra questi si aggiunge anche un infortunio che dovevo risolvere con un'operazione da dicembre 2021, ma non ho intenzione di farlo ancora perché per me sarebbe come morire stare fermo in questo momento. Il mio augurio è quello di arrivare se riesco a settembre e sistemare il menisco", ha scritto ancora.

"non sto passando uno dei migliori periodi della mia vita, in questo momento non posso dire di essere felice. E non bisogna preoccuparsi di ammetterlo, siamo umani, la vita di ognuno di noi, indipendentemente da chi si è o cosa si è fa, è fatta di curve. Diciamo che in questo momento mi trovo nella parte più bassa ma so per certo che c'è una ripresa che mi aspetta, ma ho ancora bisogno di stare giù"

I problemi di coppia con Veronica Peparini

Veronica e Andreas formano una delle coppie più amate, e chiacchierate, di Amici di Maria De Filippi. I due si sono conosciuti proprio nelle sale e negli studi del programma, poi è nato l'amore. Sono sempre stati molto affiatati, innamorati e felici, ma come in tutte le coppie i momenti difficili ci sono sempre. Andreas sta vivendo un momento particolare e di questo ne risente anche la relazione, ma Veronica è sempre rimasta al suo fianco.

"In questo momento non c'è stata molta luce per me - ha scritto ancora Andreas - ma posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedete nei 5 minuti in televisione. E sono fortunato in un momento come questo ad avere la sua pazienza al mio fianco, la bontà, la sua maturità e la sua presenza". Belle parole di riconoscenza che sottolineano il forte legame che li unisce.