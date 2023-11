I cuori delle bimbe battono insieme: il dolcissimo video dell'ecografia pubblicato da Veronica Peparini

Continuano a combattere Andreas Muller e Veronica Peparini. Dopo l'annuncio dei problemi di salute legati alla gravidanza, oggi pomeriggio il ballerino e la coreografa hanno pubblicato il video dell'ultima ecografia realizzata in clinica. Un video emozionante, con i cuori delle gemelle che battono a tempo. "Ce la faremo", scrive Andreas, che condivide anche due emoticon a forma di cuore, vero e proprio simbolo dei cuori delle bimbe.

Proprio questa mattina Muller e Peparini avevano spiegato quali sono le difficoltà che stanno riscontrando. "La nostra è una gravidanza gemellare monocoriale biamgnotica", ha scritto la coppia, legata da cinque anni ormai, in un messaggio congiunto. "Le piccole vivono in una unica placenta in due sacche distinte. È scattato un campanellino d'allarme che ci porta a fare controlli ogni 48 ore perché i vasi sanguigni sono condivisi tra le due e in questo momento una delle due piccole è donatrice di sangue nei confronti dell'altra, che quindi è ricevente". Se la situazione non rientrerà, Veronica sarà sottoposta ad una operazione. L'obiettivo è la sopravvivenza di entrambe le piccole. Spiega infatti il sito del Bambin Gesù che "le forme gravi di trasfusione feto-fetale portano alla perdita di uno o entrambi i gemelli nella stragrande maggioranza dei casi". Se per Andreas, 27 anni, si tratta del primo figlio, per Veronica, 52, è la terza gravidanza: prima delle gemelle ha infatti avuto Olivia e Daniele dal matrimonio con l'ex ballerino Fabrizio Prolli.