"Hanno fatto figli per campare con le invitate in tv". Andreas Muller non ci sta: "In qualche modo vi trovo"

Mai come in questi mesi Andreas Muller è rimasto sconvolto dai social. Il ballerino, noto per aver vinto Amici di Maria De Filippi, è diventato padre da circa tre mesi e sta facendo i conti con i leoni da tastiera. Prima forse non faceva poi così caso alle cattiverie, ma da quando è padre i commenti, le critiche e le offese rivolte alle gemelline e a Veronica Peparini, sua compagna e madre delle figlie, non riesce a farsele scivolare addosso. Poiché ha deciso di non stare zitto e anzi denunciare chi ha scritto commenti dispregiativi ha tirato in ballo anche Le Iene.

"Hai ca**to fuori dal vaso. In qualche modo ti trovo! Vogliamo andare a cercare i leoni di questi commenti e vediamo se ci ripetono le stesse cose in faccia?", ha scritto Muller taggando anche Le Iene, un modo per chiedere - probabilmente - l'intervento del programma Mediaset.

I commenti e la reazione di Andreas Muller

La rabbia del ballerino nasce da due commenti che ha poi deciso di condividere nelle storie. L'utente insinua che i due starebbero insieme solo per visibilità, che avrebbero fatto due figlie solo per guadagnare, che lui sarebbe gay e che Peparini ormai sarebbe vecchia. "Ma fatemi il piacere ridicoli... Lei quasi 60 anni, ormai sull'orlo del tramonto - ha scritto l'uomo - non se la ca**va più nessuno, lui gay represso a Roma lo sanno pure i muri, giustamente disoccupato per guadagnare qualche spicciolo si sono inventati questa finta relazione, hanno fatto pure un figlio così campano con le invitate alle trasmissioni televisive soprattutto quelle Mediaset. L'anno prossimo li vedremo al Grande Fratello Vip, che tristezza, mi fanno pena quelli che ci credono pure". E ancora, sempre dal medesimo utente: "La coppia più fake d'Italia... Stanno insieme solo per gossip, ormai disoccupati non li chiamano manco più nelle sagre della porchetta a lavorare, giustamente hanno fatto un figlio per andare nelle trasmissioni. Ma poi lei quasi 60 anni, ridicola con le rughe e i capelli bianchi che giochi a fare la teenagers, vabbè su di lui poi lo sappiamo che le voci che girano quindi no comment...".

"Grandi progressi nel 2024 e ancora lasciamo l'accesso su Instagram a cani e porci che istigano all'odio! Ma voi sapete quante persone potete ferire? Dietro questi telefoni ci sono adolescenti, persone invalide, persone che soffrono per mancanza di autostima, chi non riesce a farsi accettare, chi soffre di solitudine, chi è vittima di bullismo e chi più ne ha più ne metta... Ognuno con le proprie insicurezze e voi senza farvi il minimo scrupolo sfogate veramente tutta la vostra cattiveria senza senso e senza informazioni reali su chiunque vogliate, dalla persona famosa a quella che ha appena aperto un profilo per farsi conoscere e cercare di condividere qualcosa.... Siete assurdi e non vi preoccupate minimamente se il giorno dopo avere lanciato parole e spade su qualcuno, quella persona possa soffrire o addirittura fare qualcosa di grave. Quanta poca attenzione riguardo tutto questo".