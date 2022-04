"Andreas Muller non sta bene". Adesso parla Veronica Peparini

Apprensione per le condizioni di Andreas Muller, che nelle scorse settimane ha ammesso di non vivere un periodo particolarmente felice nella sua vita. Adesso a parlare delle sue difficoltà è Veronica Peparini, prof di Amici e sua compagna di vita, che ci tiene a smentire una volta per tutte le illazioni sulla presunta crisi di coppia tra i due. E che fa chiarezza sullo stato di salute del ballerino.

Preoccupazione da parte dei fan sulla salute mentale di Andreas. Di recente, infatti, il 25enne aveva ammesso che faticava ad essere felice. In tanti hanno ipotizzato si trattasse di depressione. "Non parlerei di depressione, che è una parola importante - chiarisce oggi Veronica - ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top". Del resto lo stesso Andreas aveva parlato chiaramente di "ansia" che però aveva "imparato a controllare". Ed aveva aggiunto che avrebbe cominciato un percorso di psicoterapia.

Nonostante le difficoltà però, la coppia non è in crisi come molti avevano ipotizzato. "Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è", chiarisce". Ed effettivamente il giovane ballerino aveva elogiato "la pazienza, la bontà, la sua maturità" della compagna.

Legati dal 2018, Veronica e Andreas si sono conosciuti quando lui era ballerino di Amici e lei professoressa. Tra i due ci sono ben 25 anni di differenza che però non sembrano aver mai pesato sul rapporto di coppia, tanto meno adesso che le cose si stanno facendo difficili. "Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli", ha aggiunto la sorella di Giuliano Peparini, coreografo, nell'ultima intervista. Grazie ad Andreas, Veronica ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio con Fabrizio Prolli, ex ballerino, da cui ha avuto i due figli Daniele e Olivia.