"Sei ispirazione", la dolcissima dedica di Andreas Muller a Veronica Peparini (e quella velata polemica)

Andrea Muller è innamorato più che mai della sua fidanzata Veronica Peparini, la coreografa e insegnante di danza conosciuta proprio sui "banchi di scuola", quando lui, ballerino ancora in erba, era il suo allievo ad Amici. I due, spesso criticati per la grande differenza di età tra loro, 51 anni lei e 26 lui, hanno messo a tacere le voci di chi li voleva in crisi e si sono mostrati più vicini che mai. Proprio oggi, infatti, il ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici, ha fatto a quella che è la sua fidanzata da quattro anni, una bellissima dedica con parole piene d'amore e stima per la sua professionalità, bravura come ballerina e coreografa e il suo essere sempre visionaria e d'ispirazione.

"Sei arte e danza in tutte le sue forme. Sei Autentica. Sei Attuale. Sei tanto istinto e poca razionalità. Sei una coreografa, sei una visionaria, una persona che sempre vivrà di questo. Un'insegnante e una ballerina che ha i fatti alle spalle fino a oggi e non le chiacchiere su Instagram. Sei Veronica Peparini. Porti un cognome che tiene alta la danza in Italia tanto quanto tuo fratello. Siete il muro portante di tanti giovani, di questa generazione e della prossima. Siete ispirazione"

Parole che hanno commosso tutti e lasciato il segno, anche per quella velata polemica che mostra qual è la posizione di Andreas nei confronti della produzione di Amici che ha "fatto fuori" la Peparini (oltre che Anna Pettinelli) dalla prossima edizione del talent show. Muller, infatti, ha lasciato una frase a metà e sembrerebbe proprio riferirsi all'eliminazione della sua Veronica dal banco dei professori di danza.

"Spero che prima o poi abbiate ...- ha scritto Andreas riferendosi a Veronica e suo fratello Giuliano, noto coreografo e direttore artistico a livello internazionale - ... e mi fermo qui" lasciando, così, in sospeso una frase che lascerebbe intendere che, secondo lui, la sua Veronica e suo fratello Giuliano Peparini non avrebbero i "giusti riconoscimenti" che meriterebbero e il riferimento ad Amici diventa ovvio.

Al posto di Veronica, infatti, è stato chiamato come nuovo professore di Amici il ballerino e fidanzato di Giorgia, Emanuel Lo.