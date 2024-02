Andreas Muller e Veronica Peparini svelano i nomi delle loro bimbe a Verissimo (video)

(Nel video l'intervista di Andreas Muller e Veronica Peparini a Verissimo)

Andreas Muller e Veronica Peparini sono tornati a Verissimo per parlare delle loro gemelline che nasceranno tra tre mesi circa. Il periodo più complesso che aveva causato molta preoccupazione per la salute delle bimbe è fortunatamente passato, per quanto i controlli siano costanti e i futuri genitori siano sempre attentissimi al prosieguo della gravidanza che la ballerina sta portando avanti a 52 anni.

"Adesso posso dire che va bene, tutto è apposto, siamo quasi alla 31esima settimana. Andiamo con i piedi di piombo, ma il pericolo sembra passato. Hanno trovato un equilibrio", ha detto Veronica a proposito di quella trasfusione feto-fetale di cui hanno sofferto le piccole nelle prime settimane. Ansioso ed emozionato si è definito Andreas: "Le mie giornate sono in attesa, sono curioso di conoscerle", ha poi aggiunto il ballerino. Tutto, intanto, è già pronto per il parto e anche i nomi, Penelope e Ginevra, scelti rispettivamente da Andreas e da Veronica e rivelati per la prima volta a Silvia Toffanin, ormai è considerata come una zia dai futuri genitori.