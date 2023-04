Aurora Ramazzotti, la suocera le regala un anello: il messaggio dietro al gioiello

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori di Cesare Augusto. Il piccolo di casa è una gioia oltre che per i genitori anche per i nonni, sia Eros che Michelle Hunziker che per Francesca Romana Malato e Fabio Cerza. I neo mamma e papà vivono insieme a Milano, nella casa che da qualche mese ha finito di ristrutturare Aurora, e al momento il matrimonio non è nei loro programmi nonostante Aurora abbia all'anulare un anello che non passa inosservato.

E proprio su quell'anello ci sono state molte speculazioni: arrivato al dito di Aurora nel periodo di Natale per molti era il sinonimo che presto i due sarebbero convolati a nozze. A smentire tali voci era stata la stessa Ramazzotti dichiarando che quell'anello rappresenta una promessa.

"È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l'uno per l'altra, il matrimonio non c'entra" aveva spiegato la figlia di Eros parlando dell'anello che Goffredo le ha regalato. "Oggi l'idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme".

E a donare un ulteriore tassello della storia del bellissimo anello è stata la madre di Goffredo, Francesca, che su Instagram ha scritto: "Grazie ad un amico che da sempre mi accompagna nelle cose importanti della mia vita per aver realizzato questo bellissimo anello per una persona speciale... Spero lo indossi per tutta la vita. Grazie soprattutto a Massimone". Un messaggio dolcissimo dedicato alla nuora che spera porti il prezioso dono per tutta la vita.