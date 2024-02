Domenica In, Angela dei Ricchi e Poveri si racconta: "Con mio figlio ho sbagliato"

I Ricchi e Poveri sono stati i primi ospiti di Mara Venier nella puntata di oggi di Domenica In, la prima dopo quella post Sanremo che ha scatenato le polemiche dei giorni scorsi. Dopo essersi esibiti con la loro Ma non tutta la vita portata al Festival, Angela Brambati e Angelo Sotgiu hanno raccontato del loro primo incontro e poi di un'amicizia lunga 59 anni che, per un breve periodo, da giovanissimi ha compreso anche un breve flirt.

"Siamo fratelli più che amici, se uno di noi due sta male è un disastro" ha confidato Angela a proposito di un rapporto forte e sincero, nato quando avevano 16 anni e proseguito con la creazione del gruppo - di cui facevano parte anche Marina Occhiena e Franco Gatti - a cui fu Franco Califano a dare il nome di Ricchi e Poveri. Enorme il successo avuto durante i loro 56 anni di carriera che però ha comportato anche delle rinunce nella vita privata. La cantante, infatti, ha ammesso che per dedicarsi al lavoro ha dovuto fare delle rinunce di cui ancora oggi avverte un senso di colpa, soprattutto nei confronti del figlio Luca, nato dal matrimonio con l'ex marito Marcello Brocherel.

"Ho fatto poco per mio figlio, da piccolo voleva dormire con me e io non volevo si abituasse. Ho sbagliato, dovevo godere dell'attimo, lui ogni tanto me lo dice". Mara Venier ha suggerito che c'è sempre tempo per recuperare il rapporto, ma Angela è stata ferma sulla sue convinzioni: "Come faccio a recuperare?". La cantante, tuttavia, si è detta tranquilla, lasciando intendere che comunque i suoi rapporti con il figlio sono sereni. Angelo, invece, ha raccontato di avere avuto tre figli e di essere single. Per quarant'anni il cantante è stato legato alla moglie Nadia Cocconcelli.