Angela Chianello diventa cantante col brano 'Non ce n'è', piovono insulti sui social

"Non ti vergogni, vero?", commenta un utente, mentre un altro la invita a "fare un giro in ospedale". Ma lei gira il videoclip in spiaggia

Angela Chianello diventa cantante: il tormentone 'Non ce n'è coviddi' diventa un brano dance. Stretta in un abito di pailettes dorate, Angela di Mondello canta e balla al ritmo delle frasi che l'hanno resa 'celebre' sui social, dove oggi conta 172mila follower su Instagram. Com'è noto, la casalinga palermitana è diventata famosa dopo un'intervista in spiaggia realizzata da una delle inviate di Barbara d'Urso.

"Non ce n'è, non ce n'è, non c'è niente" intona e poi ancora 'buongiorno da Mondello", mentre un gruppetto di ragazzi, tutti rigorosamente senza mascherine e stretti gli uni agli altri, le balla intorno. Ritmo dance per quello che rischia di essere un nuovo tormentone e che ha già scatenato una bufera sui social.

Piovono insulti

"Sei la feccia dell'umanità... insieme a quelli che ti seguono", commenta un utente su Instagram sotto la foto che la ritrae in posa e il commento 'Che emozione'. E ancora: "Non ti vergogni vero", mentre un altro la invita a "fare un giro in ospedale". "Dillo alla mia famiglia che non esiste il Covid, che siamo tutti positivi e in quarantena dal 12 di ottobre - scrive ancora un altro utente -. Dillo a mia nonna che ha 84 anni e 39 di febbre, e 4 mesi fa ha perso mio nonno che gli è soffocato davanti agli occhi. Dillo a mio padre che è ricoverato da due settimane con polmonite interstiziale con casco per l'erogazione della Cpap. Sei una vergogna!".

Sanzioni dalla questura?

E mentre non è escluso che dalla questura possano scattare le sanzioni per la violazione delle norme anti-Covid, arriva la replica di Noseal Vucciria Music: "Sono qui per ringraziare tutte le persone che ci hanno criticato. Vi ringrazio di cuore. Avete fatto bene. Ci fate solo pubblicità. Questo è puro bullismo. Le persone in centro a Palermo ammassate senza mascherina e a noi che eravamo in 20 sul set ci avete rotto le scatole e fate dei commenti bruttissimi con parolacce, cose aggressive. Ciao, buona vita".