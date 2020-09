“Non ce n’è coviddi”: Angela Chianello sbarca in tv e rivela i suoi problemi con la giustizia

(Angela Chianello ospite di 'Live - Non è la d'Urso')

Al grido di “Non ce n’è coviddi” e “Buongiorno da Mondello” Angela Chianello ha raggiunto una popolarità tale da passare in men che non si dica dalla vetta dei social alla prima serata di Canale 5. Grazie alla potenza della notorietà che oggi si ciba della viralità del network, la signora di Mondello è stata tra le protagoniste della prima puntata di stagione di ‘Live – Non è la d’Urso’, collegata con Barbara d’Urso a cui ha raccontato la sorpresa per essere diventata un fenomeno da 187mila follower, il rammarico per essere stata incompresa nella sua affermazione sull’inesistenza del Covid, ma pure qualche problema con la giustizia che le impedisce di lasciare la Sicilia….

Angela Chianello e i problemi con la giustizia

“Io non volevo dire che questo virus non esiste. Intendevo che per fortuna qui a Palermo non avevamo tanti casi e quindi ci stavamo godendo una bella giornata al mare”, ha esordito Angela Chianello in collegamento con il programma di Barbara d’Urso: “ A me dispiace per tutte le persone che sono morte, abbiamo vissuto un'estate bella, allegra, in cui eravamo liberi”. Spazio poi, alla vicenda personale della signora Angela, assente dallo studio perché al momento le sarebbe impossibile lasciare la Sicilia: “Ho un problema con la giustizia, sto scontando la mia pena ma Barbara appena sarà possibile verrò da te e racconterò tutto”; ha affermato la donna, seguita da Barbara d’Urso che ha aggiunto come la sua pena non sarebbe "grave" e la precisazione che la signora di Mondello non ha mai percepito un compenso per apparire nelle sue trasmissioni dove, appena possibile, sarà raccontata la sua storia con tutti i dettagli utili a chiarire la sua posizione.