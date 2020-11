Sui social il video del momento in cui l'ex manager dei vip e la casalinga siciliana diventata famosa per la frase “Non ce n’è coviddi” siglano un accordo

Dopo la discussa svolta da cantante che ha fatto dell’ormai noto 'Non ce n'è coviddi' un brano dance, Angela Chianello ha firmato un contratto con Lele Mora. Il video dell’accordo tra l’ex manager dei vip e la signora siciliana diventata protagonista di meme e parodie social virale per aver negato l'esistenza del Covid-19 in dialetto è stato pubblicato su Instagram dalla donna. “Finalmente il grande giorno con mio zio Lele Mora”, si legge a corredo del breve filmato che mostra i due alle prese con carte da firmare e sigle da apportare per suggellare l’intesa.

“La nostra Angela firma il contrattino con me… di rappresentanza”dice Mora nel video che, rispondendo ai follower nelle sue storie Instagram, ha precisato di non essere il suo agente, ma di volerla comunque sostenere: "Nella vita tutti hanno bisogno di un po' visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po' di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l'agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo”. Il riferimento è al brano “Non ce n’è” uscito tra tante polemiche lo scorso 10 novembre e costato alla sua protagonista una multa per la clip girata in spiaggia con un gruppo di giovani, tutti senza mascherina.

Tutti contro Angela Chianello: l'attacco di Ermal Meta e Leoluca Orlando

Immediata la bufera social nata attorno al nuovo video di Angela Chianello. Tra i tanti messaggi lanciati su Twitter, pare sia riferito a Chianello anche il messaggio di rabbia scritto dal cantante Ermal Meta e presto balzato in trend topic in cui nota con rammarico come la musica sia finita nelle mani di fenomeni che niente hanno a che fare con essa. Nelle scorse ore anche il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha commentato la vicenda: “La volgarità è tale che rischi di usare parole ancora più volgari del comportamento di questa signora”, ha dichiarato.