Angela Chianello in commissariato: scatta la sanzione per il video musicale

Multa per Angela Chianello, alias 'Angela di Mondello', dopo il video musicale 'Non ce n'è' girato ieri mattina in spiaggia con un gruppo di giovani, tutti senza mascherina.

Come apprende l'Adnkronos, alla donna al suo agente musicale, dopo essere stati convocati in commissariato, sono state comminate le sanzioni amministrative previste dalla legge anti Covid. La casalinga, diventata una star di Instagram, con oltre 170 mila follower, ha girato il video con i giovani senza rispettare la norma che vieta assembramenti e che prevede l'uso della mascherina. Angela è stata convocata dal vicequestore aggiunto Manfredi Borsellino.

Proprio nella giornata di ieri, infatti, hanno cominciato a circolare immagini relative al videoclip del primo brano di Chianello, intitolato 'Non ce n'è' proprio in omaggio al tormentone 'Non ce n'è Coviddi'. Stretta in un abito di pailettes dorate, Angela di Mondello cantava e ballava al ritmo delle frasi che l'hanno resa 'celebre' sui social, dove oggi conta 172mila follower su Instagram. Attorno a lei, un gruppetto di ragazzi, tutti rigorosamente senza mascherine e stretti gli uni agli altri, le ballava intorno. Com'è noto, la casalinga palermitana è diventata famosa dopo un'intervista in spiaggia realizzata da una delle inviate di Barbara d'Urso.

Bufera social contro Chianello, l'attacco di Ermal Meta

Già ieri sera scoppiato la bufera social attorno al nuovo video di Angela Chianello. Tra i tanti messaggi lanciati su Twitter, pare sia riferito a Chianello anche il messaggio di rabbia scritto dal cantante Ermal Meta e presto balzato in trend topic in cui nota con rammarico come la musica sia finita nelle mani di fenomeni che niente hanno a che fare con essa.