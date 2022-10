Angela Melillo si sposa: la festa con le amiche, da Stefania Orlando a Samantha De Grenet

Angela Melillo si sposa. Oggi, venerdì 14 ottobre 2022, l'attrice e ballerina 55enne coronerà il suo legame con il compagno Cesare San Mauro, professore e avvocato al suo fianco da otto anni. Alla vigilia delle nozze i social hanno documentato l'ultima serata da nubile della futura sposa, trascorsa insieme alle amiche-sorelle Stefania Orlando, Elisabetta Ferracini, Milena Miconi, Gabriella Labate e Samantha De Grenet, quest'ultima sua testimone. Un velo bianco in testa a simboleggiare il grande passo ha contraddistinto il look di Angela, emozionata e sostenuta dall'affetto delle persone più importanti della sua vita.

Al settimanale Chi l'attrice ha spiegato che al rito non seguirà alcuna festa: "Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un posto top secret, un mini viaggio di nozze. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento". E tra loro, certamente, troveremo ancora quelli delle amiche che già con lei hanno condiviso le emozionanti ore precedenti al sì.

(Clicca per vedere la gallery completa)