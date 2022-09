Angela Melillo si sposa: il sì ad ottobre con Cesare San Mauro

Fiori d?arancio per Angela Melillo. Secondo quanto riporta il settimanale Chi la soubrette sarebbe pronta a convolare a nozze con Cesare San Mauro, l?avvocato a cui legata da molti anni. Nonostante l?ex naufraga abbia fatto di tutto per tenere segreti i preparativi in corso è trapelato che la cerimonia si terrà tra poco più di un mese, ad ottobre, in una location ancora non nota. Pare che sarà un matrimonio intimo e riservato, a cui prenderanno parte pochi e selezionatissimi ospiti. Dopo il grande giorno gli sposini voleranno poi alle Maldive per la classica luna di miele.

L?annuncio a Verissimo

La Melillo aveva annunciato il matrimonio ai microfoni di Verissimo lo scorso aprile. La proposta dal suo Cesare è arrivata ormai un paio d?anni fa, in maniera inaspettata e molto romantica. ?Mi aveva detto: ?Non posso chiederlo a tuo papà, allora stavo pensando di parlarne prima con Mia (figlia di Angela, ndr)?. Le ha chiesto se era d?accordo? ? ha raccontato la Melillo a Silvia Toffanin. Una proposta suggellata come vuole la tradizione da uno splendido anello di fidanzamento, che svettava all?epoca all?anulare di Angela. Il volto televisivo durante l?ospitata svelò anche la data delle nozze, a cui ormai manca meno di un mese: ?Sono felice di dire che ci sposeremo ad ottobre?, aveva dichiarato la donna, commossa di unirsi a San Mauro, l?uomo che le ha restituito la felicità.

L?amore con Cesare San Mauro

Angela Melillo fa coppia fissa l'avvocato cassazionista, 66 anni, ormai da 7 anni. Un amore sbocciato dopo un periodo difficile per la showgirl che ha dapprima affrontato la scomparsa improvvisa della madre, e poi la separazione dal primo marito Ezio Bastianelli, con il quale aveva avuto l?unica figlia, Mia. Dopo qualche tempo anche il papà di Angela è venuto a mancare. Un periodo buio da cui la Melillo è uscita grazie alla figlia e l?incontro con San Mauro: ?L?ho conosciuto ad una cena, ora sono sette anni e mezzo che stiamo insieme, ma non siamo mai andati a convivere. Non volevo che mia figlia si destabilizzasse? ? spierò la Melillo a Verissimo ? ?E lui ha capito, perché anche lui ha dei figli. È una persona molto comprensiva, ha una grande testa. Siamo andati a vivere insieme solo adesso, ai primi di gennaio. Abbiamo preso una nuova casa?.E dopo la convivenza arriva anche il matrimonio a suggellare questa unione felice.