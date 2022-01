'Non ce n'è coviddi', Angela da Mondello positiva: "Vacciniamoci". Piovono critiche

"Anche da noi è arrivato questo maledetto". Così Angela Chianello, nota come Angela da Mondello, ha fatto sapere su Instagram di essere stata colpita dal Covid. Proprio lei, che due anni fa diventò famosa in tutta Italia per la frase-tormentone 'Non ce n'è coviddi', gridata dalla famosa spiaggia palermitanta alle telecamere di Pomeriggio 5, diventando il simbolo negazionista di quell'estate, la prima dopo il lockdown.

Da negazionista a contagiata, anche se Angela aveva cambiato idea sul Covid e si era vaccinata. La notizia ha sollevato un vespaio e sui social stanno piovendo durissime critiche nei confronti della signora Chianello. Insieme a lei si è contagiato anche il papà. Entrambi asintomatici, sono in isolamento a casa. "Ben ti sta", "Peggio", sono alcuni dei velenosi commenti che le sono arrivati, ai quali ha replicato: "Con tutto ciò vi esce sempre cattiveria dalla mente. Noi siamo tutti vaccinati e con tutto ciò il Covid è venuto anche nelle nostre case. Io dico vacciniamoci, poi ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le proprie idee. Una sola cosa vi dico: 'Mettetevi il rosario nelle mani e pregate, anziché essere più cattivi".

Sui social è bufera

L'appello a vaccinarsi fatto da Angela da Mondello sta infiammando gli animi sui social e il suo nome è balzato in cima ai trend topic. In molti non ci stanno a prendere lezioni del genere da lei, che meno di due anni fa non solo aveva fatto certe esternazioni, ma ci ha anche marciato sopra pur di sbarcare il lunario. Non dimentichiamoci, infatti, che saltò da un salotto televisivo all'altro e per un periodo ebbe addirittura Lele Mora come agente. Tanti altri, invece, se la prendono con chi sta dando spazio a questa notizia "pietosa", indignati. I più, semplicemente, ridono per un personaggio che ormai, piaccia o meno, è entrato a far parte del folclore più attuale del nostro Paese.

