Angela da Mondello di nuovo positiva al Covid: è ricoverata in ospedale

Angela Chianello, nota come Angela da Mondello, è ricoverata in ospedale per Covid. La donna, diventata famosa in tutta Italia per la frase-tormentone 'Non ce n'è coviddi' gridata dalla famosa spiaggia palermitana alle telecamere di Pomeriggio 5 e perciò considerata simbolo negazionista della prima estate dopo il lockdown, aveva già contratto il virus qualche mese fa e adesso, nuovamente positiva, ha dovuto ricoverarsi.

Dal letto della struttura sanitaria, Angela ha ringraziato quanti le stanno inviando auguri di pronta guarigione, riservando parole molto dure agli haters che ancora oggi si scagliano contro di lei proprio per le affermazioni che nel 2020 la resero popolare: "Ragazzi sono ricoverata positiva al Covid" ha raccontato nel video pubblicato tra le storie Instagram: "Grazie a tutti per il pensiero. Volevo dire soltanto due paroline anche perché di più non ne ho la forza. Ho letto tante cose brutte, addirittura che il karma esiste. È vero alla fine ho il Covid, ma per fortuna si può guarire, ma dalle malattie che avete voi noi. Tornerò più forte di prima".

Angela da Mondello positiva al Covid

"Anche che da noi è arrivato questo maledetto" disse Angela Chianello - che poi aveva cambiato idea sul Covid e si era vaccinata - per comunicare di essere risultata positiva a gennaio. Già in quella occasione la notizia sollevò un vespaio di critiche: "Ben ti sta", "Peggio", furono alcuni dei velenosi commenti a cui seguì la sua replica: "Con tutto ciò vi esce sempre cattiveria dalla mente. Noi siamo tutti vaccinati e con tutto ciò il Covid è venuto anche nelle nostre case. Io dico vacciniamoci, poi ognuno è libero di pensare come vuole perché è giusto rispettare le proprie idee. Una sola cosa vi dico: 'Mettetevi il rosario nelle mani e pregate, anziché essere più cattivi".