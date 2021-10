Angela Robusti, la prima foto con il figlio scioglie il cuore di papà Pippo Inzaghi: il tenero botta e risposta

Il 23 ottobre Pippo Inzaghi e Angela Robusti sono diventati genitori per la prima volta di Edoardo e l’annuncio affidato ai social ha dato modo ai follower di augurare alla famiglia il futuro più splendente che ci sia. "Tutto", aveva scritto il neopapà a corredo della foto del braccialetto del bimbo che, a distanza di qualche giorno, è stato ritratto in braccio alla sua mamma all’uscita dall’ospedale di Brescia in cui è avvenuto il parto.

A condividere lo scatto è stata la compagna dell’allenatore del Brescia che ha voluto ringraziare lo staff medico per la dedizione con cui si è occupato di lei e del piccolo e, soprattutto, dichiarare pubblicamente il suo amore al compagno, destinatario di una dedica dolcissima.

La dedica di Angela Robusti a Pippo Inzaghi

"E infine grazie a te Pippo Inzaghi, grande amore della mia vita", ha scritto Angela rivolgendosi al neopapà: "Per avermi reso una donna completa, per aver iniziato con me un percorso di vita assieme straordinario, fatto di quotidiane conquiste, di gioie, di momenti difficili, di perdersi e riprendersi la mano fino ad essere sicuri che la strada in due è davvero più bella di quella da soli. Grazie per questa gioia enorme.. ora la nostra famiglia è completa. Ti amo. Sei il senso di tutto". Il pensiero della 32enne veneta, organizzatrice di eventi ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non ha lasciato indifferente Inzaghi che, in calce al post a lui dedicato, ha rilasciato un altrettanto amorevole risposta con un cuore rosso come simbolo di grande emozione: "Grande mamma sei tutto".

Uno scambio tenero quello tra i neogenitori che ribadisce il sentimento già espresso da Pippo poco dopo la nascita di Edoardo: "Dopo 40 ore di travaglio sei arrivato tu vita mia. Sei già la nostra ragione di vita e complimenti alla nostra fantastica mamma che ha lottato come una leonessa per averti fra le nostre braccia!"