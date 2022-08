Angelica Benevieri, parla la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo: "Avevo chiuso con l'amore, poi..."

Manuel Bortuzzo aveva fatto sognare per la sua storia d’amore con Lulù Salassié nata tra le mura della casa del Grande Fratello Vip. Una relazione repentinamente conclusasi per volere dell’atleta una volta terminato il reality. Da una parte la principessa etiope, afflitta dalla rottura, dall’altra il nuotatore che non è apparso affatto pentito della decisione. Del resto a l’ex gieffino dopo la fine della love story con la Salassié sono stati attribuiti numerosi flirt, veri o presunti. Dal fatto che fosse tornato con l’ex fidanzata Federica Picchi, sino al presunto legame con Cecilia Cantarano.

Chi è Angelica Benevieri

Dopo tante illazioni l’amore per Manuel è finalmente arrivato, come da lui stesso annunciato sui social. La fortunata è un volto piuttosto noto. Si tratta della tiktoker , Angelica Benevieri, 20 anni. La ragazza sul social dei più giovani vanta oltre 300mila followers. Non solo influencer, nella sua breve carriera Angelica ha preso parte al programma di Cesare Bocci Imperfetti sconosciuti ed ha inoltre recitato nella fiction Le indagini di Lolita Lobosco, al fianco di Luisa Ranieri.

Una relazione molto social

Dopo aver condiviso lo scatto di un bacio con cui hanno ufficializzato la relazione, Manuel e Angelica appaiono piuttosto propensi a mostrarsi sui social. La Benevieri nella giornata di ieri ha infatti pubblicato un video divertente Tik Tok, riferito proprio alla relazione con l’ex gieffino, dichiarando che avrebbe voluto trascorrere l’estate da sola, e che invece ha finito con l’innamorarsi di Manuel. Inoltre su Instagram l’influencer ha risposto alle curiosità dei followers, dove non sono mancate numerose domande in merito alla nuova relazione con Bortuzzo. Angelica si dice “tanto felice” della love story e in merito alla partecipazione del nuotatore nei suoi celebri video Tik Tok ci scherza sù: “Sicuramente non vede l’ora”.