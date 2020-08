La figlia di Milly Carlucci rompe il silenzio: "La verità sul nostro rapporto, tra somiglianze e differenze"

"Sono fortunata, ma non lavoro grazie ai miei". Così Angelica Donati, 32 anni, figlia di Milly Carlucci e dell'imprenditore Angelo Donati, ma prima di tutto imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni, commenta il suo ultimo traguardo professionale: è stata appena eletta presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili nel Lazio.

Angelica Donati, la carriera e la famiglia

Trentadue anni, Angelica vanta un curriculum degno di nota. Come si legge sul suo sito personale, è nata a Los Angeles ed ha studiato in giro per il mondo, prima di tutto in Inghilterra. Laureata in Management alla London School of Economics (LSE), il suo nome è conosciuto anche all'estero. Una carica prestigiosa, quella appena ottenuta, se si pensa che è la tra le prime donne nella storia a ricoprire questo ruolo. "In realtà anche la nostra presidente nazionale è una donna: Regina De Albertis. Il settore delle costruzioni viene visto come prettamente maschile e i numeri in effetti lo confermano, ma nella mia generazione sto vedendo tante donne che si mettono alla prova. Quindi sono felice di essere la prima, anche se non sono assolutamente l’unica".

Fondamentale in questi anni il supporto della famiglia. "Sono sincera - aggiunge - se non fosse stato per la mia famiglia non avrei potuto avere la possibilità di frequentare certe scuole, ma il lavoro l’ho avuto per le mie competenze". Il mondo dello spettacolo non ha mai fatto per lei. "Ho sempre visto cosa succedeva dietro le quinte, il grande lavoro che è necessario: non che io non sia una grande lavoratrice, ma non è il mio campo".

Angelica Donati, il rapporto con mamma Milly Carlucci

Spazio poi alla curiosità. Somiglia a mamma o a papà? "Mi dicono che come carattere ho preso molto da mio padre, ma ho anche alcune affinità con mia madre: la voce, alcuni atteggiamenti". Al contrario della Carlucci, non si è mai dedicata allo sport a livello professionale, ma ha le sue passioni: "Snowboard in inverno, equitazione ogni tanto, yoga e boxe fino a due anni fa, quando mi sono rotta la clavicola".

Dulcis in fundo, Angelica rivela che nella sua vita c'è anche spazio per l'amore, anzi per "qualcuno che mi rende molto contenta". Ma non è ancora il momento di maternità. "Sicuramente l’idea di un nipotino non dispiacerebbe ammma, ma non è una di quelle madri che rompono le scatole. Mi ha sempre ripetuto che dovevo fare tutto quello che volevo nella vita. E così ho fatto".

Visualizza questo post su Instagram #inedicola oggi la mia #intervista su @gentesettimanale 😊

Un post condiviso da Angelica Krystle Donati (@angiedonati) in data: 7 Ago 2020 alle ore 12:09 PDT

