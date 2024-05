Angelica Gori: la figlia di Cristina Parodi canta al Concerto del primo maggio

Tra i tanti cantanti che si esibiscono nella maratona musicale nel pomeriggio del primo maggio a Roma, ce n'è una che ha due genitori speciali. Si tratta di Angelica Gori, figlia di Giorgio Gori e Cristina Parodi, che da qualche anno ormai si è lanciata nel mondo della musica. Ventidue anni appena compiuti, Angelica è nella line up del concertone di Roma col nome d'arte Chiamamifaro, ma soprattutto ha appena fatto uscire l'album "Disco default", disponibile dal 19 aprile.

Angelica è una dei tre figli della coppia Parodi-Gori, storica famiglia del mondo dello spettacolo, unita da ormai circa trent'anni. Oltre a lei, la giornalista e il sindaco di Bergamo hanno altri due figli, ovvero Benedetta, di 27 anni, e Alessandro, 26. L'amore per lo spettacolo è stato dunque respirato in famiglia, seppure in forma diversa e musicale: "Sono cresciuta con l'indie rock britannico: Arctic Monkeys, Libertines, The Cooks, eccetera. Poi ho scoperto il cantautorato italiano, Fabrizio De André su tutti", ha raccontato Angelica, che sin da piccola ha sempre ascoltato moltissima musica.

E i genitori che ne pensano della sua passione per la musica? L'hanno sempre supportata. "Sono felici che io abbia trovato una passione così forte. Ma mi guardano da lontano. Siamo tutti d'accordo sul fatto che questa cosa la voglio fare per conto mio. Non voglio che mi diano una mano in nessun modo", assicura Angelica. Proprio qualche mese fa Cristina Parodi ha condiviso uno scatto della sua famiglia felice, definendosi particolarmente orgogliosa delle strade che stanno prendendo i suoi figli.