Morgan pubblica una foto, Angelica Schiatti: "Quella è la via di casa mia. Ho paura"

Buongiorno a tutti ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l'essere umano che sono". Queste parole le ha scritte Morgan in una storia su Instagram e sovraimpresse su una foto in cui si vede una strada e degli alberi. "Questa nella foto è la via di casa mia, 200 metri da casa mia, dove non posso tornare perché ho paura". Queste frasi, invece, le ha scritte Angelica Schiatti, la cantautrice ex fidanzata di Morgan che lo ha accusato di stalking.

Selvaggia Lucarelli, ripostando la storia di Schiatti, è intervenuta sull'argomento: "Mi aspetto che la legge si dia una mossa, ora".

Morgan intanto continua a perseguire la sua linea di difesa dichiarandosi innocente: "E va bene, è in cerca di successo, io cosa ci posso fare? Ma io sono la vittima di questa cosa. Adesso state costruendo il mostro. Ma io sono una persona che crede nel dialogo, che scrive. Ma di cosa state parlando? Ma sono io che sono perseguitato, che non mi lasciano in pace. Ma cosa vuole questa gente da me, cosa vuole? Vuole farsi vedere, vuole farsi notare, stando insieme puntualmente a cantanti".

Annullato il concerto di Morgan

Il 20 luglio l’ex leader dei Bluvertigo avrebbe dovuto suonare il 20 luglio nell’ambito del Taranto Jazz Festival. "Siamo spiacenti – ha annunciato Antonio Oliveti, direttore artistico della rassegna – ma non riteniamo più opportuno ospitare il concerto di Morgan previsto in cartellone. Le notizie emerse dalla vicenda giudiziaria e dall’articolo di Selvaggia Lucarelli hanno messo in crisi il clima che dovrebbe pervadere ogni festival e concerto: quello della tranquillità e della musica al centro di tutto, rispetto ai comportamenti umani che in questo caso, non sono in linea con lo spirito della nostra organizzazione".