Angelina Jolie in Italia, breve vacanza in Salento (forse per comprare casa)

Angelina Jolie come Meryl Streep, Helen Mirren, Ron Moss e Gerard Depardieu. L'attrice, regista e attivista starebbe, forse, pensando di comprare una casa in Salento. Jolie sarebbe atterrata a Brindisi con la figlia Shiloh il 28 marzo, ma già il giorno dopo le due avrebbero ripreso il loro jet privato.

Un soggiorno così breve ha subito destato dei sospetti e c'è chi già pensa che la star hollywoodiana sia interessata ad acquistare una residenza nel tacco della nostra bella Italia.

Madre e figlia avrebbero soggiornato nella Masseria Francescani a Torre Chianca, nella marina leccese, un luogo immerso nella natura e che rievoca la bellezza tipica pugliese. In molti non l'avrebbero riconosciuta all'inizio, ma quando poi la voce della presenza della vip in Salento si è sparsa ecco che alcuni timidamente si sono fatti avanti per salutarla, trovando dall'altra parte un dolce sorriso nascosto tra grandi occhiali neri e foulard.