Angelina Jolie, è scontro con la figlia Shiloh. Lei tifa Brad Pitt e scappa di casa

È un momento difficile per Angelina Jolie e sua figlia Shiloh che sembrano proprio non riuscire a trovare un punto d'incontro. La giovane ragazza, oggi sedicenne, sarebbe stanca della guerra tra i suoi genitori, iniziata dopo il divorzio nel 2016 e, più che propondere per la madre sarebbe, invece, a favore del padre.

Shiloh, al centro di diverse polemiche fin da bambina per la cura ormonale che avrebbe dovuto seguire per cambiare sesso (ma che poi non è stata portata a termine), oggi torna a far parlare di sé, sia per il successo di alcuni video dove balla hip hop diventati virali in pochissimo tempo, e poi, per i cattivi rapporti con sua madre con cui litigherebbe costantemente a causa delle sue scelte legali contro l'ex marito, al punto da essere, perfino, scappata di casa.

La ragazza, infatti, che tifa per suo padre, sarebbe corsa a casa di Brad Pitt, scappando senza dire niente alla madre, solo per passare più tempo con il padre che è, purtroppo, costretto a stare lontano dai suoi figli, dopo l'accusa di violenza nei loro confronti. Tra tutti, Shiloh è l'unica ad avere ancora un rapporto stretto con l'attore mentre i figli più grandi, Maddox e Pax non vorrebbero più avere nulla a che fare con il padre.