Angelina Mango: "Soffrivo d'ansia, avevo problemi a passare il tempo con le persone"

"In un anno può succedere tanto e tutto quello per cui ho lavorato è servito, e sono fiera" così Angelina Mango, ospite a Verissimo, parla del successo raggiunto grazie ad Amici. "Sicuramente sono cresciuta nell'ultimo anno - ha spiegato - Forse prima, quando ero più piccola, avevo più problemi a dare un peso alle cose".

Parlando del passato, la cantante ha ripercorso un periodo complicato della sua vita: "Adesso non c'è più l'ansia invalidante che vivevo quando era al liceo. L'ansia ti blocca e non ti fa vivere le cose. Avevo molti più problemi a passare il tempo con le persone, senza avere paranoie. Adesso invece, ad esempio, se mi chiamano i miei amici per andare tre giorni al lago vado senza problemi".

La sua famiglia è il punto di riferimento più grande: "Mia madre e mio fratello sono come le mie gambe - ha detto ancora Angelina - mi supportano tanto. Anche quando sono lontani mi seguono e mi aiutano, è importante e non capita a tutti di avere una famiglia così unita e piena d'amore". Il ricordo di suo papà, Mango, è emozionante: "Papà mi ha lasciato la gentilezza, il mio lavoro, la responsabilità di avere un talento, che non basta a se stesso e va coltivato, accompagnato e sviluppato".

L'amore per il fidanzato

Fidanzata da prima che entrasse ad Amici, ha detto: "Sono innamorata da un bel po' e spero di continuare ad esserlo il più a lungo possibile. Condividiamo tantissime cose, passiamo molto tempo insieme e ci vogliamo bene. Io sono abbastanza scoppiettante, cambio idea, sono un po' matta e non è facile stare accanto a me".