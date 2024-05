Eurovision, Angelina Mango scappa via arrabbiata? Lei rompe il silenzio, il video

Il successo si porta dietro una serie di complicazioni a cui gli artisti devono tenere testa. Non sempre è facile, in questi mesi abbiamo visto quanto il peso della notorietà possa essere impossibile da sostenere per i giovani cantanti (sono soprattutto loro a fare i conti con l'essere vip, ma non solo, e la storia della musica internazionale ne è colma, basta citare il "Club 27" per contestualizzare il concetto). Grazie anche ai social il successo può diventare enorme in pochissimi giorni, talvolta ore, e così anche l'età media di chi viene risucchiato dal vortice della popolarità si è abbassata. Un esempio sono stati i Maneskin e oggi lo è Angelina Mango.

Tutti gli occhi sono puntati sulla figlia di Pino Mango che questa sera si esibirà alla finale dell'Eurovision tentando di portare a casa il titolo che prima di lei è stato vinto solo dalla band formata da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, nel 2021, da Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

Sui social sta circolando un filmato in cui è ben visibile il disagio di Angelina. In pochi secondi la vediamo correre, allontanarsi dalla manager, quasi lanciare il badge sul tornello e scappare via. Una reazione che molti avevano interpretato come negativa: lei arrabbiata per qualche critica ricevuta che cerca di non far vedere alla stampa quanto fosse infastidita. Angelina ha deciso di rompere il silenzio forse perché le congetture sul filmato stavano diventando incontrollabili.

Angelina canta "Imagine", poi l'emozione la sovrasta

In sala stampa, all'Eurovision, Angelina ha deciso di cantare "Imagine" di John Lennon. Prima di cantare, con la voce che faceva trasparire la sua emozione, ha fatto un breve discorso. "Ciao a tutti, sono qui perché vorrei davvero esprimere il mio pensiero a modo mio e con parole mie. Quando sono arrivata qui ho visto artisti come me, che vivono per la loro musica e parlano attraverso la loro musica e che condividono lo stesso sogno. Ieri sera mi sono esibita su quel fantastico palco dell'Eurovision con il cuore pieno di amore. Sono andata a letto così orgogliosa di me stessa e orgogliosa di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio solo che la musica parli. E questo è il messaggio più forte che posso condividere oggi". Sui suoi profili social Angelina ha poi condiviso quel momento e anche il testo che ha scritto.

Ma ecco che poi ha iniziato a circolare il filmato di lei che scappa via, rincorsa dal suo staff. Questa mattina, 11 maggio, è arrivata la spiegazione di Mango. Chiarimento che forse non avrebbe mai dato, ma che in questa società dello spettacolo è risultato essere fondamentale.

Nessun diverbio, nessun malumore, solo la necessità di nascondere le sue emozioni e il suo pianto. "Imagine - ha scritto la cantante a corredo di un altro pezzo di video in cui abbraccia la sua manager - è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse pulito e integro un semplice gesto di pace. Oggi mi godo questo giorno che non dimenticherò mai e sul palco porto tutta la mia fragilità".

imagine è un messaggio molto grande e per questo non volevo diventasse una cosa personale, quindi sono corsa via, perché non volevo che l’attenzione si spostasse sul mio pianto, e per vivere lo tsunami di emozioni nella mia intimità e con il mio team e lasciare che restasse… pic.twitter.com/rj3UXIwQyS — angelinamango (@angelinamango_) May 11, 2024

che cazzo è questo video?? angelina incazzata nera(?) sbatte il badge e se ne va lasciando marta indietro booo pic.twitter.com/tGuYmSmbmA — luca (@rednucler) May 10, 2024