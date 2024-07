Angelina, il video delle polemiche: lei va tra il pubblico, ma un uomo la stringe troppo

Prosegue l'onda del successo di Angelina Mango. Quest'estate la cantante è impegnata in praticamente ogni data estiva dei festival che sono andati, e andranno, in onda in tv. Un modo per riscaldarsi in vista del tour in programma a ottobre. Una hit dopo l'altra e una grande energia: così la figlia di Pino Mango e Laura Valente sta vivendo quella che possiamo immaginare sia l'estate migliore della sua vita (lavorativamente parlando).

La fama però, si sa, porta con sé anche alcune problematiche: dall'estrema attenzione a ogni dettaglio o particolare che riguarda vita privata e anche la forma fisica, fino a fare i conti con fan forse un po' troppo invadenti. Sui social sta circolando un video in cui è ben visibile il momento in cui Angelina, che durante il concerto di Battiti Live era scesa dal palco per andare dal pubblico, viene trattenuta con forza dalla mano di quello che sembrerebbe essere un uomo. Sentendosi costretta Mango ha reagito sfilando con forza il braccio.

Il momento non è passato inosservato e in molti stanno commentando che non è appropriato e che le persone non si dovrebbero permettere di prendersi tali libertà con gli artisti. Altri invece sono dell'opinione opposta e avallano la tesi che chi diventa famoso deve fare i conti anche con questo tipo di azioni.