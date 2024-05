Angelina Mango: "Sono andata a convivere. Maria De Filippi? Trova sempre il tempo per me"

Negli ultimi anni la vita di Angelina Mango è cambiata completamente. Quasi rivoluzionata. La vittoria ad Amici nel 2023, il trionfo al Festival di Sanremo quest'anno, e adesso l'esperienza all'Eurovision Song Contest, a Malmo, in rappresentanza dell'Italia. Un altro grande cambiamento, però, c'è stato sul fronte sentimentale. Legata da anni ad Antonio Cirigliano, la cantante ha fatto da poco un passo importante.

"Vivo a Milano con il mio fidanzato" ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni. La decisione di andare a convivere era nell'aria da un po', così negli ultimi mesi la coppia ha deciso di passare ai fatti e ha preso una casa in zona Navigli. Lasciato l'appartamento in cui viveva con la mamma Laura Valente e il fratello Filippo - sempre a Milano - per Angelina Mango è iniziata una nuova quotidianità e ha svelato anche qualche retroscena in merito: "Visto che non riesco mai a stare ferma, quando mi capita mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale".

Il rapporto con Maria De Filippi

Nell'intervista Angelina Mango ha parlato anche del rapporto con Maria De Filippi, che continua ancora adesso: "Abbiamo mantenuto un bel rapporto, per me è importante: quando qualcuno che stimi così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio". Infine una dritta ai fan che sperano di incontrarla: "Cammino tanto, mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone. Ho proprio la mania di andare nei posti affollati e salutare la gente".