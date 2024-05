Angelina Mango: "L'Eurovision? Se arrivassi ultima sarebbe deludente"

Questa sera, 11 maggio, si svolgerà a Malmö, in Svezia, la finale dell'Eurovision. A gareggiare per l'Italia ci sarà Angelina Mango che al momento dai bookmaker non è considerata la papabile vincitrice. Questo a lei sembrerebbe non interessare più di tanto. "L’importante è viversela bene, voglio godermi ogni minuto senza pensare alla fine. Certo se arrivassi ultima sarebbe deludente, ma il risultato non conta, il regalo più grande per me è essere su quel palco: una volta scesa da lì, mi interessa essere contenta di quello che ho fatto e non avere più energie, tutta la mia carica voglio buttarla addosso alla gente", ha rivelato Mango al Corriere della Sera. La vittoria di Angelina potrebbe essere influenzata anche dall'errore della Rai che ha reso noto il televoto: la tv di Stato a tal proposito ha parlato di "inconveniente tecnico" aggiungendo che i dati erano "incompleti".

Dopo Amici e poi Sanremo, Angelina Mango è diventata famosissima in tutta Italia, e ora, con l'Eurovision, anche l'Europa potrebbe diventare parte del suo palco: "Tutto questo amore da parte del pubblico mi ricarica, io sono felice. La popolarità e il successo non mi hanno tolto niente, anzi: le persone ora sanno che sono una cantautrice, prima lo sapevo solo io, più di così cosa posso chiedere?". "Cerco di portare libertà sul palco, in tutti i modi, dalla scenografia al corpo, dai vestiti alle parole: la mia canzone, La noia, vuole mandare un messaggio positivo: ci si può rialzare dai momenti negativi", ha rivelato ancora e la sua versione di "Imagine", di John Lennon, in sala stampa a Malmo rientra proprio in questo scopo perché il suo desiderio è far parlare "solo la musica". Spostandosi, così, al di sopra di ogni polemica.