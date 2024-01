"Angelina Mango e il fidanzato si sono lasciati ma fingono per il pubblico"

Angelina Mango sembrerebbe essere tornata single. La cantante, figlia di Pino Mango e Laura Valente, che presto salirà sul palco dell'Ariston come big in gara al Festival di Sanremo si sarebbe lasciata con lo storico fidanzato. Prima di dichiararsi amore lei e Antonio Cirigliano erano grandi amici nonché colleghi di musica, Antonio infatti è un chitarrista. I fan della cantante si aspettano che il chitarrista salga con Angelina sul palco dell'Ariston, ma chissà...

A svelare che i due si sarebbero, al momento il condizionale è d'obbligo perché i diretti interessati non hanno né confermato né smentito, lasciati è stata Deianira Marzano sui social. Lo scoop è stato poi confermato in diretta tv da Simona Ventura durante la sua puntata di Citofonare Rai2. Ma è di nuovo Marzano, l'esperta di gossip, ad aggiungere un tassello.

"Angelina e il fidanzato stanno fingendo"

Deianira ha pubblicato nelle sue storie Instagram il messaggio ricevuto da un follower che è molto vicino a Angelina: "Buonasera Deianira, vorrei restare anonimo perché ho delle conoscenze in comune e non vorrei si sapesse che ne ho parlato. Ma su Angelina Mango e il fidanzato posso confermare che stanno ancora fingendo per il pubblico e perché si tratta di un momento delicato e importante della carriera e ci tengono molto al lavoro e all'immagine, ma tra loro non c'è più niente da tempo. Quando saranno pronti e potranno lo renderanno pubblico però nell'ambiente un po' si sa e si intuisce anche... Quindi ci hai preso alla grandissima".

"Vabbè vedremo se sarà così, in fondo gli amori vanno e vengono", ha commentato Deianira. Chissà se davvero dopo Sanremo scopriremo che i due si sono lasciati.