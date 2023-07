Gianni Morandi e Anna Dan sono fan di Angelina Mango: il video

Questo per Angelina Mango è un momento particolarmente propizio. Dopo la vittoria per la sezione canto ad Amici 2023, edizione in realtà vinta dal ballerino Mattia Zenzola, la figlia di Giuseppe Mango (il famoso cantautore morto a causa di un infarto nel 2014) e Laura Valente sta trascorrendo questi mesi estivi tra un'esibizione e un'altra. È ospite dei festival più chiacchierati dell'estate, da Love Mi di Fedez a Battiti Live, e sta iniziando a farsi notare anche tra i colleghi più esperti, e sicuramente più famosi di lei.

Angelina ha avuto l'onore di duettare con Tiziano Ferro a Messina, in occasione del concerto del cantautore che le ha poi dedicato parole di stima e di orgoglio. I due già si conoscevano, Ferro le aveva fatto da produttore per uno dei suoi singoli, "Walkman", prima che la 22enne entrasse ad Amici. E poi come non parlare della fortuna di sapere, tramite i social, di essere apprezzata da un artista considerato una delle colonne portanti della musica italiana che ha venduto più di 50milioni di dischi in tutto il mondo: Gianni Morandi.

Anna Dan e Gianni Morandi ascoltano la musica di Angelina Mango

Sì, Gianni Morandi e Anna Dan sono tra i fan di Angelina. Morandi ha condiviso su Instagram un video in cui viene inquadrato mentre guarda, e ascolta, il videoclip del brano "Ci pensiamo domani". "Anna, guarda! Carina questa!" esclama il cantautore rivolgendosi alla moglie che prontamente ribatte: "Sì, molto". Poi nell'inquadratura entra anche Anna che canticchia il ritornello della canzone e accenna qualche movimento di ballo da seduta. Una soddisfazione sicuramente non da poco per la giovane artista che sta riscuotendo un successo dopo un altro.