La mamma di Angelina Mango non conosce le parole della sua canzone: il video è esilarante

"Come se, come se, come sere d'estate che ti lasciano il segno". Impossibile non cantarla questa estate, che segna per Angelina Mango (figlia del cantante Mango) il miglior esordio che potesse immaginare sulla scena musicale italiana, con un bel tormentone.

Qualche giorno fa, però, la giovane cantante - seconda classificata all'ultima edizione di Amici - ne stava canticchiando un'altra a casa, "Voglia di vivere". Nell'altra stanza la mamma, Laura Valente - voce femminile dei Matia Bazar dal '90 al '98, subentrata ad Antonella Ruggiero - ha provato ad andarle dietro. Niente da fare, sul testo era parecchio carente.

"Sono una penna stilografica" ha intonato Angelina, lasciando continuare la madre. "Un foglio sulla pelle degli altri" è andata avanti, lasciando la figlia senza parole. "Un foglio sulla pelle degli altri? Un foglio? È inchiostro sulla pelle degli altri" ha risposto, riprendendo la scena con il cellulare. Il video, pubblicato su TikTok, impazza da ore.