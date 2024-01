"Rondine dove sei?". Angelina Mango e il video di lei da piccola in omaggio al papà

Angelina Mango. Il suo nome, dopo la partecipazione trionfale ad Amici, rimbalza da nod a sud della penisola italiana. Un successo radiofonico dopo l'altro e una presenza massiccia nei programmi televisivi, Mediaset e Rai, ma anche sul Nove da Fazio, l'hanno resa una delle artiste di punta degli ultimi 12 mesi. La partecipazione al Festival di Sanremo è la coronazione di questo periodo d'oro della 22enne.

La mattina del 26 gennaio Amadeus, dai microfoni di Viva Rai2, ha annunciato i duetti e le cover che i 30 big hanno scelto di portare sul palco dell'Ariston. E Angelina non ha potuto non omaggiare il padre, Pino Mango, uno dei più amati cantautori italiani. Mango è morto l'8 dicembre 2014 nella sua Basilicata, durante un concerto al Pala Ercole di Policoro, in provincia di Matera. E di quei giorni Angelina ha parlato sia mentre era dentro il talent di Mediaset sia in alcune interviste: "Aveva solo 60 anni ed è stato pesante perché nella mia testa si è scatenato l’inferno; ho memoria di tutte quelle telecamere fuori da casa nostra. Un incubo che spesso mi viene a trovare".

Angelina ha deciso di cantare "Rondine", uno dei successi e dei brani più belli cantanti dal papà. E questa mattina poco dopo l'annuncio ecco che su Instagram ha deciso di pubblicare un breve filmato di circa 20 anni fa. Lei ha dei biondi boccoli ed è seduta sul divano bianco di casa. "Rondine dove sei rondine? Sei volata? No, sei qui!", queste le parole che lei da piccolina pronuncia. Rondine è stata pubblicata nel 2002, Angelina è nata nel 2001. Nel video la bambina avrà poco più di due anni, quindi è possibile immaginare che la canzone già la conoscesse bene, sentendola cantare al papà in casa.

In merito alle canzoni del padre in più di un'occasione Angelina ha spiegato di essere grata di poterle ascoltare: "È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio anche perché l’eredità di mio padre non è solo fatta di musica, canzoni e cose di questo genere. C’è molto, molto di più", ha dichiarato la cantante a La Stampa.

Il testo di Rondine

Ti vorrei, ti vorrei

Come sempre ti vorrei

Notte farà, mi penserai

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Quelli son miei, non li vendo

Che ne sai, che ne sai

Chissà che mi scriverai

Forse un addio, o forse no

Ma tu che ne sai dei sogni, mmh

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

Non lo so, non lo so

Quanto tempo ammazzerò

Mio libro mio, non ti leggerò

Baciandoti sulla bocca, mmh

Lo scriverò un'altra volta

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Sei il mio volo a metà

Sei il mio passo nel vuoto

Dove sei? Dove sei?

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Unico amore che rivivrei

Sai di vento del Nord

Sai di buono ma non di noi

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato

My love

Nonostante tu sia

La mia rondine andata via

Stessa luna a metà

Sei nel cielo sbagliato.

Il video di Rondine