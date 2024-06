Sonia Bruganelli e Angelo Madonia inseparabili, lui era al party dell'Isola dei Famosi: le foto

L'invitato che non ti aspetti. Ieri sera, 5 giugno, è andata in onda l'ultima puntata dell'Isola dei Famosi e come quasi sempre accade dopo un programma è stato organizzato un party. Immancabile la presenza degli ormai ex naufraghi, della conduttrice Vladimir Luxuria e degli opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Assenti giustificati, invece, Joe Bastianich che è a New York, Pietro Fanelli, Peppe Di Napoli e ovviamente Francesco Benigno.

A colpire particolarmente, però, è stata la presenza di una persona esterna al reality e che è stata ripresa da Matilde Brandi nelle sue storie Instagram: Angelo Madonia. Il ballerino, volto noto di Ballando con le Stelle, era tra gli invitati e se in un primo momento potrebbe sembrare un pesce fuor d'acqua, facendo un rapido collegamento è chiaro perché fosse presente. Quella che Bruganelli definisce un'amicizia speciale in realtà è evidente che sia molto di più: tra Sonia e Angelo c'è del tenero. E se le immagini di Chi, in cui loro si scambiano baci sulla guancia e si tengono per mano, rappresentavano una quasi certezza il fatto che Madonia abbia partecipato ieri all'after party dell'Isola è una conferma alla loro relazione. E dunque anche la posizione di Angelo decade, recentemente aveva dichiarato: "Sonia è una cara amica, anche se non ci conosciamo da molto. Però apprezzo la sua intelligenza e la simpatia. Ci siamo conosciuti quando lei è venuta in Spagna, io ero lì a fare Bailando, la versione spagnola del programma di Milly Carlucci. Ci siamo conosciuti meglio perché abbiamo amici in comune e la cosa è nata in questa maniera". Ma ormai è evidente che ci sia di più.

Certo i due non sono stati ripresi durante effusioni amorose, ma la sola presenza del danzatore è un chiaro indizio. Nelle storie di Brandi si vedono i presenti ballare, lei soprattutto si muove moltissimo a ritmo di musica e per questo motivo Madonia, che prima ballava vicino a Sonia, le chiede se volesse fare una presa. Matilde accetta e così nel filmato è possibile vedere questa scena: Brandi che prende la ricorsa, salta e Madonia che la prende e la alza in aria.