Angelo Madonia rompe il silenzio sulla fine della relazione con Ema Stokholma: le sue parole

A comunicare a tutta Italia che la relazione tra Angelo Madonia e Ema Stokholma era finita era stato Guillermo Mariotto a Ballando con le Stelle. Un commento che non è passato inosservato e che ha creato non poco stupore visto che nessuno dei due aveva parlato di crisi.

Poco dopo Ema era intervenuta per spiegare le ragioni che hanno portato alla fine della storia d'amore: "Noi facevamo sul serio. Eravamo convinti delle nostre scelte e dei sentimenti. Anche perché siamo andati subito a convivere e la volontà di fare un percorso insieme c’era veramente. Ci abbiamo creduto entrambi, ma qualcosa è andato storto. Non è un momento facile".

Le parole di Angelo Madonia

"Io in merito a questo argomento ho sempre scelto la riservatezza, perché sono un padre, un professionista e poi comunque caratterialmente tengo proprio a non essere così pubblico, anche se faccio un lavoro che mi espone tanto", queste le parole con cui il ballerino ha risposto a Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1.

"È stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie sanno che iniziano a stare insieme e non sanno quando finiranno", ha poi aggiunto il professionista di Ballando con le Stelle, "e così è stato, io sono rimasto abbastanza in silenzio, mi sono concentrato sulle mie figlie che erano l’unica consapevolezza e certezza che ho, e il mio lavoro, poi tutto il resto va come deve andare".