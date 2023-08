È morto Angus Cloud, attore di Euphoria: aveva 25 anni

Angus Cloud, star della serie tv evento Euphoria, è morto a soli 25 anni. A renderlo noto la famiglia con una nota che è stata riportata, tra gli altri, dal magazine statunitense TMZ.

L'attore è morto nella sua casa di Oakland. Angus era conosciuto in tutto il mondo per il suo ruolo di NOME nella serie che è diventata popolare in tutto il mondo e non aveva nascosto di soffrire di alcuni problemi di salute mentale, ma aveva anche comunicato che si stava impegnando per cercare di riprendersi. Solo due settimane fa, inoltre, il 25enne aveva dovuto dire addio al padre, prematuramente scomparso. Per Cloud è stato un evento molto difficile da superare in quanto il papà era il suo migliore amico.

Nella nota della famiglia si legge: "È con il cuore più pesante che oggi abbiamo dovuto dire addio a un uomo incredibile. Come artista, amico, fratello e figlio, Angus era speciale per tutti noi in tanti modi. La scorsa settimana ha seppellito suo padre e ha lottato intensamente con questa perdita. L’unico conforto che abbiamo è sapere che Angus è ora riunito con suo padre, che era il suo migliore amico. Speriamo che la sua scomparsa possa ricordare ad altri che non sono soli e che non devono combattere da soli in silenzio. Speriamo che il mondo lo ricordi per il suo umorismo, le sue risate e il suo amore per tutti. Chiediamo privacy in questo momento perché stiamo ancora elaborando questa perdita devastante".

Il profilo ufficiale della serie ha voluto ricordarlo e sui social ha scritto: "Siamo incredibilmente rattristati nell’apprendere della scomparsa di Angus Cloud. Aveva un talento immenso ed era una parte amata della famiglia HBO ed Euphoria. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento difficile".

Le cause della morte

Secondo quanto scrive Tmz la polizia avrebbe avviato un'indagine per fare chiarezza sulla morte dell'attore. Però sempre secondo il magazine, la polizia e i vigili del fuoco di Oakland avrebbero risposto a una chiamata fatta al 911 dalla madre di Angus che avrebbe riferito di una "possibile overdose" e che il figlio non aveva polso. Cloud potrebbe quindi stato dichiarato morto nella sua abitazione.

Tmz, tramite una fonte vicina alla famiglia, riporta che il 25enne dopo la morte del padre avrebbe combattuto con "pensieri suicidi" dopo essere tornato dall'Irlanda, dove il papà è stato seppellito.