Troppa gente intorno, l'ex gieffina Anita sbotta: "Mi sento allo zoo". Ma viene gelata: "Mica sono lì per te"

C'è un video di Anita Oliveri che sta facendo discutere, tanto che in molti sui social la stanno accusando di arroganza. Nella clip vediamo l'ex concorrente del Grande Fratello a cena con altri ex gieffini, tra cui Marco Maddaloni, mentre sta cenando. Attorno a loro altri tavoli ma soprattutto, all'ingresso del locale, una calca di persone. Ebbene, proprio nei confronti di quelle persone, Anita si lascia andare a un commento che non sta piacendo ai telespettatori.

Nel dettaglio Anita contesta le troppe attenzioni ricevute. "Non lo so Marco, forse siamo strani noi, ma sembra di stare allo zoo" dice al pugile seduto vicino a lei. Lui si limita a guardare in camera e poi abbassa gli occhi al piatto, continuando a mangiare. Poco dopo, Anita condivide tutto su Instagram. In breve il video diventa virale e su X qualcuno la prende in giro: "Anita, non è più probabile che fossero in fila per un tavolo? Chiedo". Rilancia il giornalista Gabriele Parpiglia: "La tv fa malissimo". Della serie: troppe manie di grandezza.

Anita Olivieri è stata una delle concorrenti "Nip"- ovvero non famose - dell'edizione 2023 del "Grande Fratello". Nata a Roma il 25 maggio 1997, ha studiato Relazioni internazionali per poi prendere una laurea magistrale e un master, conseguiti alla LUISS Business School. Prima di entrare nel reality show, lavorava in un'azienda di automotive: si tratta del settore che comprende tutti i veicoli a motore. Durante l'esperienza nel programma di Canale 5 ha fatto molto parlare per la sua relazione col concorrente Alessio Falsone: i due si sono innamorati sotto l'occhio vigile delle telecamere ma si sono lasciati alla fine del mese scorso.