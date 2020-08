Anna e Andrea dopo Temptation: lui le fa una sorpresa bollente per festeggiare la convivenza (FOTO)

Chi pensava che una volta concluso Temptation Island Anna e Andrea si sarebbero lasciati ha sbagliato di grosso. Nonostante la strategia attuata da lei per farlo ingelosire (tutt'altro che apprezzata dal pubblico) e la forte delusione di lui, oggi i due sono più innamorati che mai. Lo dimostra un video condiviso tra le Instagram Stories dalla parrucchiera 37enne, che racconta di una sorpresa speciale ricevuta dal giovane compagno: un mazzo di rose rosse e tante candele accese disposte a formare la scritta "Ti amo". Un modo romantico di inaugurare la loro convivenza.

Anna e Andrea dopo Temptation

Poco importa ad Anna se la sua partecipazione al reality show di Canale 5 ha scatenato tante critiche (c'è chi dice che sta col ragazzo solamente per un ritorno economico, ndr), a lei interessa solo essere amata dal suo Andrea. E quanto pare il rischio di perderlo non c'è proprio.

Temptation Island è servito alla coppia per trovare un nuovo equilibrio: oggi i due sono andati a convivere. Un vero e proprio compromesso arrivato dopo che lei ha fatto di tutto per convincerlo a metter su famiglia ma lui si è rifiutato a causa della sua giovane età. Intanto hanno preso un cagnolino.

Chi sono Anna e Andrea

Anna ha 37 anni vive a Roma con le figlie di 11 e 9 anni e lavora come parrucchiera con la sorella. Andrea ha 27 anni, vive a Roma con la mamma e il fratello e lavora nel ristorante di famiglia. Sono fidanzati da un anno e mezzo e hanno 10 anni di differenza. Si frequentano in maniera non ufficiale per un anno.