Temptation Island, Anna Boschetti shock: “Aspettavo un bambino da Andrea Battistelli”

Anna Boschetti e Andrea Battistelli sono stati tra i protagonisti dell’edizione di Temptation Island in onda la scorsa estate. La loro storia d’amore è definitivamente naufragata dopo l’esperienza nel reality a causa di un presunto tradimento che la ragazza ha raccontato come determinante per la fine di un legame stretto poco più di un anno fa. Adesso le dichiarazioni rilasciate dalla donna hanno rilanciato le dinamiche della coppia, segnata dal dolore per la perdita di un figlio.

Nel corso di una diretta Instagram con il blogger Amedeo Venza, infatti, Anna Boschetti ha confidato di essere stata incinta di Andrea Battistelli e avere perso il bambino alla quinta settimana. “Mi hai lasciato un attimo senza parole – ha esclamato dopo che è stato Venza a citare la questione, per poi ammettere – sì aspettavo un bambino da Andrea. Non volevo dirlo, però lo tiro fuori, ne parliamo adesso e poi chiudiamo il discorso, essendo ancora una ferita aperta”.

Anna Boschetti rivela di aver perso un bambino: la reazione di Andrea Battistelli

La dichiarazione così intima rilasciata da Anna Boschetti ha suscitato la reazione di Andrea Battistelli, intervenuto nella diretta per esprimere lo sconcerto per la plateale confidenza: “Un argomento molto delicato che a mio avviso non doveva uscire” ha contestato l’uomo all'ex compagna e al blogger, prima attraverso un commento alla loro diretta e poi con un collegamento con lo stesso Venza: “Io sono un signore, la verità la so, ma non faccio uscire niente”.

Quanto alla loro storia d'amore, Andrea ha poi ribadito la sua innocenza: “Non l'ho mai tradita sessualmente. Ho commesso errori e chiedo scusa, ma non quello”, ha assicurato, contrastando le dichiarazioni della ex fidanzata certa che si sia frequentato con due tentatrici.

“Per quello che so io è stata una notte nel suo ristorante. Sono stati chiusi fino alle 4 di mattina, quello che è successo non lo so e non lo voglio sapere. Cosa succederà? Ne usciranno delle altre? Staremo a vedere”, le parole di Anna che poi, facendo riferimento anche al rapporto tra Andrea e le sue due figlie nate da un precedente legame, aveva aggiunto: “In ballo ci sono i sentimenti di due bambine che amano Andrea come se fosse il padre e stanno soffrendo per questa storia”.