Anna Falchi, il seno in vista sotto l'abito: il look provocante sul red carpet

Un abito da capogiro e che lascia davvero poco all'immaginazione. Così Anna Falchi ha sfilato sul red carpet della Festa del cinema di Roma in occasione della prima del film Lola. Al suo fianco il nuovo compagno Walter Rodinò. Per l'occasione ha sfoggiato un abito nero, trasparente, indossato senza reggiseno e così il suo seno era completamente visibile. L'abito scelto dalla conduttrice ha suscitato molto scalpore e infatti le sue foto sono state condivise e ricondivise sui social.

Per Anna e Walter questa è stata la prima uscita pubblica ufficiale come coppia dopo mesi di indiscrezioni e fotografie dei paparazzi. La loro storia è nata dopo che è finito l'amore tra Falchi e l'onorevole Andrea Ruggieri. A spiegare le motivazioni della rottura fu la stessa Anna in un'intervista a Gente affermando che la convivenza non fu la migliore delle idee: "È difficile condividere gli spazi e lo è ancor di più includere un'altra persona nei ritmi fino a quel momento scanditi dalle proprie abitudini e necessità. Spesso le persone sono troppo autonome per costruire giorno dopo giorno un nido comune". Anna non si sentiva amata e considerata come avrebbe voluto, si sentiva un po’ data per scontata, "mi mancava qualcosa e questo mi faceva sentire a disagio".